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Продовольственные ярмарки. В Киеве изменят движение общественного транспорта

26 июня 2021 11:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Из-за ярмарок движение транспорта изменится на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на выходных, 26 и 27 июня, из-за проведения продовольственных ярмарок изменят маршруты общественного транспорта.

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Об этом сообщает "Киевпастранс".

Продовольственные ярмарки пройдут на ул. Лесковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевской и ул. Татарской.

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26 июня изменят движение транспорта:

  • автобус № 6 от Дарницкого площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и ул. Радунскую)
  • автобус № 61 от зал. пл. "Троещина" до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую)
  • троллейбус № 37А от ст. м. "Лесная" до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее – по трассе движения маршрута № 37;
  • автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорской – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
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А 27 июня движение транспорта изменит автобус № 31. Он будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" к ул. Баггоутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Нагорная, далее по действующей трассе.

Движение по привычному маршруту восстановят около 18:00.

Ранее мы сообщали, что с понедельника, 21 июня, в Подольском районе Киева на два месяца перекроют улицу Андреевскую.

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