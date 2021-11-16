Проезд будет дешевле с картой киевлянина: рассказываем, как ее оформить

С 1 января в Киеве подорожает проезд в коммунальном транспорте – до 20 гривен. Но с помощью карты киевлянина можно будет платить меньше – 12 гривен за поездку.
О том, как оформить карту киевлянина – читайте далее в материале "Сегодня".
Кто может получить?
- все киевляне, зарегистрированные в столице,
- вынужденные переселенцы из зоны АТО,
- всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
- учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
Как получить?
Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению нужно добавить следующие документы:
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- паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
- справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.
Что дает Муниципальная карта "Карточка киевлянина":
- Идентификационное приложение (идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты).
- Социальное приложение (информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
- Транспортное приложение (электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и/или балансе денежных средств).
- Платежное приложение (возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина").
- Коммунальное приложение - предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.
- Медицинское приложение – предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования.
- Торговое приложение – предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное.
- Образовательное приложение – предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений города Киева.
Преимущества карты
в "Личном кабинете киевлянина":
- запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. Предпочитает в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города;
- возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;
проезд в общественном транспорте:
- бесплатный проезд (для льготников, адрес регистрации которых в Киеве);
- действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки);
скидки в торгово-сервисных сетях:
- возможность приобретения "социального хлеба" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,
- в супермаркетах "БИЛЛА", "Уэст лайн", "Фуршет" и "Новус" – скидки 3-7%;
скидок в муниципальных театрах и музеях:
- установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения. Скидка – от 5 до 50% стоимости билетов, реализация билетов по льготной цене;
скидки в зоопарке 50%.
возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация" при предъявлении карты:
- реализация владельцам карты киевлянина отечественных лекарственных средств (210 наименований);
- реализация владельцам карты киевлянина всех лекарственных средств по специальным ценам.
Сколько теперь будет стоить проезд в столице?
- Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
- В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.