Проезд будет дешевле с картой киевлянина: рассказываем, как ее оформить

Повышение тарифов в столице запланировано с 1 января. Местные жители за разовую поездку будут платить 20 гривен

В столице можно оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 января в Киеве подорожает проезд в коммунальном транспорте – до 20 гривен. Но с помощью карты киевлянина можно будет платить меньше – 12 гривен за поездку.

О том, как оформить карту киевлянина – читайте далее в материале "Сегодня".

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Кто может получить?

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Как получить?

Для этого следует подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению нужно добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Что дает Муниципальная карта "Карточка киевлянина":

Идентификационное приложение (идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты).

(идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты). Социальное приложение (информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

(информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Транспортное приложение (электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и/или балансе денежных средств).

(электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и/или балансе денежных средств). Платежное приложение (возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина").

(возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина"). Коммунальное приложение - предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

- предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Медицинское приложение – предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования.

– предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования. Торговое приложение – предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное.

– предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное. Образовательное приложение – предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений города Киева.

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Преимущества карты

в "Личном кабинете киевлянина":

запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. Предпочитает в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города;

возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;

проезд в общественном транспорте:

бесплатный проезд (для льготников, адрес регистрации которых в Киеве);

действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки);

скидки в торгово-сервисных сетях:

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возможность приобретения "социального хлеба" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,

в супермаркетах "БИЛЛА", "Уэст лайн", "Фуршет" и "Новус" – скидки 3-7%;

скидок в муниципальных театрах и музеях:

установлены специальные цены или определенные дни бесплатного посещения. Скидка – от 5 до 50% стоимости билетов, реализация билетов по льготной цене;

скидки в зоопарке 50%.

возможности в сети коммунальных аптек КП "Фармация" при предъявлении карты:

реализация владельцам карты киевлянина отечественных лекарственных средств (210 наименований);

реализация владельцам карты киевлянина всех лекарственных средств по специальным ценам.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

(метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

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