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Проезд по 20-25 гривен отменяется? В Киевсовете обсуждают повышение стоимости

19 мая, 16:52

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На данный момент вопрос повышения стоимости проезда только изучается и обсуждается

В Киеве обсуждают повышение тарифов на общественный транспорт и метро. Фото: "Сегодня"

В Киеве обсуждают повышение тарифов на общественный транспорт и метро. Фото: "Сегодня"

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киеврады.

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Город тратит огромные суммы на дотации для транспортников. Как известно, транспорт всегда убыточный. Впрочем, в Киевсовете успокаивают, что тарифы точно не поднимут до уровня 20 или 25 гривен за поездку.

"Могу заверить вас, что стоимость проезда в городском транспорте Киева не будет составлять ни 25, ни 20 гривен за поездку. Мы будем искать варианты, чтобы будущее подорожание не ударило по карманам обычных киевлян",- заявил сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

На данный момент вопрос повышения стоимости проезда только изучается и обсуждается, но конкретных шагов к повышению пока нет.

Сами транспортники, которые требуют повышения тарифов, говорят, что глобальное подорожание не потребуется, если город или государство будет выплачивать им компенсации.

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Также государство должно вернуть практику компенсации льготного проезда городам. Ведь категории льготников устанавливает государство, а выплачивают города – это несправедливо. Именно отсутствие компенсации стало последней каплей в бюджетном разрыве городских транспортных предприятий.

Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

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