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Проезд в Киеве снова будет платным

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 мая, 14:38
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Решение связано с необходимостью наполнять городской бюджет
В Киеве возобновляется плата за проезд в общественном транспорте
В Киеве возобновляется плата за проезд в общественном транспорте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны. Это решение поможет наполнять городской бюджет столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

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Мэр столицы объяснил это решение необходимостью платить за электроэнергию и выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий.

"Мы понимаем, что большое количество сейчас энергоносителей, которые нам необходимы: и электроэнергия, и заработная плата нашим коммунальным предприятиям, работникам, и могу сказать честно, город не потянет, потому что бюджет должен наполняться, и мы уже переходим к платному проезду общественным транспортом", – сказал Кличко.

В то же время он не смог подтвердить точную дату возобновления оплаты проезда в столице. Кличко лишь сказал, что стоимость останется такой же, какой была до начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Когда киевляне могут вернуться домой

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.

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"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – так Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.

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