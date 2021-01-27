Проезд в киевских маршрутках: поднимут ли стоимость

В столице ходят слухи о подорожании проезда в общественном транспорте

В Киеве снова активно обсуждают возможное повышение стоимости проезда в наземном общественном транспорте. Корреспондент "Сегодня" разобрался в ситуации.

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Что касается киевских маршруток, то в общественном союзе "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" отмечают, что столичные маршрутки пока не готовят подорожание проезда.

"Пока стоимость проезда в киевских маршрутках дорожать не будет, как бы не было сложно перевозчикам. Мы понимаем, что от локдауна пострадали все сферы экономики, и платежеспособность людей сильно снизилась. Будем сдерживать рост цен. Мы знаем, что с февраля дорожает проезд в Киевской области. В Киеве мы пока максимально сдерживаем этот процесс", – сообщил сайту "Сегодня" глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, до 1 марта в Киеве никто поднимать стоимость проезда в столичных маршрутках не будет.

Ранее мы писали, что Киев продлил бесплатный проезд в транспорте для льготников из других городов.

Напомним, что Кабмин на своем заседании в среду, 23 декабря, утвердил постановление о максимальном размере платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Видео: Сегодня

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