Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Проезд в маршрутках под Киевом подорожал до 19 гривен

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 06:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перевозчики пояснили нам причину подорожания и рассказали, как восстанавливают транспортное сообщение с Киевом
Подорожание проезда в маршрутках Киева. Коллаж "Сегодня"
Подорожание проезда в маршрутках Киева. Коллаж "Сегодня"

В Киевской области восстанавливают сообщение маршруток, которое было прервано из-за военных действий на территории столичного региона. А в некоторых городах-спутниках столицы уже поднимают стоимость проезда в маршрутках.

Что на самом деле происходит с перевозками, выяснил сайт "Сегодня".

Реклама

Маршрутки ходят раз в полчаса

В Ассоциации перевозчиков Киевской области нам рассказали, что перевозчики постепенно восстанавливают транспортное сообщение между городами области и Киевом.

"Ряд перевозчиков уже возобновляет движение маршруток на Киев. Но пока с очень большим интервалом движения. Он составляет полчаса между выездом маршруток, а начинали мы с интервалом в один час. Процесс восстановления транспортного сообщения идет. На следующей неделе даже с Иванковского района маршрутки будут потихоньку выезжать на Киев, несмотря на то, что район находился под оккупацией и там есть проблемы с мостами и дорогами", – рассказывает сайту "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Сейчас перевозчики испытывают сложности из-за того, что в результате обстрелов и боев в Киевской области было уничтожено очень много подвижного состава. Особенно в Ирпене, где сгорел парк новых маршруток.

На дорогах было очень много осколков, из-за которых в автобусах, которые первыми вышли на маршруты, были повреждены шины.

Реклама

Также есть потребность в водителях маршруток, многие из них сейчас задействованы в территориальной обороне и воюют на фронте.

Нужна отдельная полоса

В Ассоциации отмечают, что перевозчики тратят много времени на блокпостах возле столицы.

"Мы хотим просить власти, чтобы была выделена отдельная полоса для проезда общественного транспорта. Это необходимо для удобного и быстрого проезда блокпостов, где проводится проверка документов. На это тратится очень много времени, поскольку маршрутки стоят в общей очереди. Учитывая потоки автотранспорта, который возвращается в Киев, с этим есть определенные сложности", – отмечает Алексей Павленко.

Сейчас перевозят в основном сотрудников, которые работают на объектах критической инфраструктуры – ремонтники, медики, электрики, сотрудники хлебзаводов. И важно, чтобы они не задерживались в дороге.

Реклама

Проезд подорожает до 19 гривен

Жители Петропавловской Борщаговки сообщают, что проезд в маршрутках №903 с 14 апреля подорожает до 19 гривен. Об этом пассажиров информируют при помощи объявлений в салонах автобусов.

Ранее поездка от села Петропавловская Борщаговка до станции метро "Академгородок" обходилась пассажиру в 13 гривен. Стоимость проезда по селу остается прежней – 10 гривен.

Новость вызвала массу недовольства в жителей Петропавловской Борщаговки. Некоторые пишут, что нужно пересаживаться на скутеры и велосипеды, мол, сейчас никаких зарплат не хватит, чтобы кататься на маршрутках по такой цене. Кстати, многие поговаривают, что будут ходить пешком от села до станции метро – 7 километров.

Почему дорожает проезд

Перевозчики неохотно комментируют подорожание. Они заверяют, что это вынужденная мера и никакой сверхприбыли от подорожания они не получат.

"Я даже не хочу комментировать вопрос тарифов. В стране идет война, а люди из-за 6 гривен начинают торговаться, особенно диванные эксперты. Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки? Мы все сейчас в таких условиях, что нужно выживать. Пусть критиканы, которым не нравятся такие тарифы, берут кредиты, покупают автобусы и возят людей", – возмущается Алексей Павленко.

По его словам, каждый день автобус с Борисполя проезжает 400 километров по маршруту. Для этого ему нужно 60 литров топлива. По нынешним ценам – это 2400 гривен.

"Вы представляете какой нужен пассажиропоток, чтобы водителю заправить вечером этот автобус? Я уже не говорю о том, что если автобус поломается, то его просто нечем будет ремонтировать. Но мы ездим, несмотря на взорванные мосты, осколки на дорогах. Перевозчики поднимают стоимость проезда в разных районах области. Без транспорта мы никакую экономику не поднимем. Без транспорта никто не сможет ходить на работу, учиться. Сейчас сумасшедшая гиперинфляция и в условиях войны даже эти шесть гривен уже обесценены. И с их помощью проблему уже не решить, только выживать", – поясняет Алексей Павленко.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Его надо лечить? Мы послушали очередную речь Путина и обратились к психиатрам Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Проезд в маршрутках под Киевом подорожал до 19 гривен Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3575

Евро (€)

31.69

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять