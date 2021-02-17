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Проезд в маршрутках подорожал: как экономят украинцы (видео)

17 февраля, 10:39

Виталий Семченко Виталий Семченко

Стоимость билета из Броваров до Киева теперь составляет 18 грн

Проезд на междугородных маршрутках столичного региона дорожает. Цены подняли от 2 до 5 грн. Впрочем, украинцы нашли способ ездить домой дешевле.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Стоимость проезда из Броваров до Киева теперь составляет 18 грн. Поэтому ради экономии люди ловят попутки – так доехать значительно дешевле.

"На три грн как минимум. Сегодня я ехал на маршрутке в Киев – заплатил 18 грн. На маршрутке! А на попутке – 15 грн... На попутках, во-первых, быстрее доезжаешь, во-вторых, комфортнее, а теперь и дешевле", – говорят украинцы.

Андрей живет в Броварах и каждый день подвозит незнакомцев – это помогает сэкономить на топливе.

"Еду с работы, возвращаю себе бензин немножечко, а людей подвожу, сейчас холодно стоять, полчаса маршрутку приходится ждать. А я проезжаю так же как и маршрутка, все остановки", – рассказывает он.

Мужчина добавляет, что из-за своей подработки даже приходится выяснять отношения с водителями маршруток.

"Они вызывали полицию. Блокировали своими машинами, чтобы не брали людей, – выезжали, становились вперед и не пускали, чтобы проехали, и люди шли на маршрутки", – сказал Андрей.

Видео: Сегодня
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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Проезд в маршрутках в Киевской области резко подорожает. Сколько теперь будем платить".

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