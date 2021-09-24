Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Проезд в маршрутках с Борисполя до "Левобережной" подорожает – сколько придется платить

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 сентября, 17:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине перевозчики пересмотрели тарифы на пригородные маршруты накануне ожидаемого локдауна
На некоторых маршрутах цена увеличилась
На некоторых маршрутах цена увеличилась / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажирам автобусного маршрута №316, который курсирует из Борисполя до станции метро "Левобережная", уже скоро придется тратить на проезд больше. Соответствующие объявления о росте тарифа появились в салонах автобусов.

Об этом сообщает "Мой Борисполь" в Facebook.

Реклама

Как видно на фото, с 1 октября проезд в маршрутке будет стоить 44 гривны вместо 38.

Объявление в автобусе
Объявление в автобусе / Фото: Facebook

Тарифы подорожали

Как сообщают СМИ, в Украине перевозчики пересмотрели тарифы на длинные маршруты (пригородные) накануне ожидаемого локдауна. В среднем цены выросли до 20%.

Реклама

Читайте также:

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко в комментарии, на некоторых маршрутах цена увеличилась на 3 гривны в сентябре. К примеру, проезд с Крюковщины (пригород столицы) в Киев выросла с 15 до 18 грн.

По словам экспертов, обычно стоимость проезда пересматривают раз в году, под конец года, но в 2021-м у решили сделать это раньше, ведь ожидают локдаун.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять