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Проезд в метро Киева подорожает до 20 гривен? Мы проверили слухи

27 января, 14:56

Александр Марущак , Виталий Семченко

В Сети пишут о подорожании проезда в общественном транспорте

В Сети активно пишут о том, что стоимость проезда в метро Киева может подорожать до 20 гривен.

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Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Некоторые украинские СМИ утверждают, что киевские власти намерены поднять цену на проезд в метро с 8 до 20 гривен. Якобы из-за пандемии и карантина количество пассажиров значительно сократилось, а расходы остались на прежнем уровне.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексея Павленко, уже в феврале городская администрация начнет рассматривать вопрос подорожания проезда.

И что, правда?

Мы обратились в пресс-службу Киевского метрополитена, чтобы узнать, правдивы ли слухи вокруг повышения тарифов на проезд.

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"Вопросы ценовой политики рассматриваются в КГГА. У нас нет информации о подорожании проезда в метро", – рассказали в комментарии "Сегодня".

В тренде
Проезд в киевских маршрутках: поднимут ли стоимость

В КГГА отмечают, что тарифный вопрос по транспорту сейчас вообще не обсуждается, а слухи – явно преувеличены.

"Таких планов на данный момент нет. Чтобы поднять стоимость проезда, нужно изучить данные от транспортников, их расчеты и обоснования изменения тарифа, провести общественные слушания. А это займет как минимум два месяца", – пояснил нам источник в КГГА.

Ранее "Сегодня" рассказывали, поднимут ли стоимость проезда в киевских маршрутках.

Кроме того, Киев продлил бесплатный проезд в транспорте для льготников из других городов.

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