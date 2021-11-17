Проезда по 20 грн в Киеве пока не будет. Кличко сделал неожиданное заявление

Цены на проезд в транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"То есть мы поставлены перед выбором или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Ведь весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Будет ли обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение!" – написав Кличко.
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Он сказал о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.
"Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", – написал Кличко.