Проезда по 20 грн в Киеве пока не будет. Кличко сделал неожиданное заявление

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года цены на проезд в общественном транспорте Киева повысят до 20 грн

Кличко заявил, что цены на проезд в транспорте в Киеве пока еще пересматриваться не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на проезд в транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"То есть мы поставлены перед выбором или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Ведь весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Будет ли обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю, насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принято решение!" – написав Кличко.

Он сказал о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом.

"Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", – написал Кличко.