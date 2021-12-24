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Прокуратура постаралась? На киевском вокзале все-таки установили елку (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 15:38
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Елку установили сегодня в главном вестибюле железнодорожного вокзала города
В столице на ж/д вокзале появилась елка
В столице на ж/д вокзале появилась елка / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная елка, пропажу которой расследовали в прокуратуре, уже смонтирована на Центральном вокзале. Совсем скоро на ней должны зажечь иллюминацию.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Ждем сегодня в 18:00 всех в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала, где состоится выступление инструментального ансамбля "Родное пение" Национальной Филармонии Украины и засияет наша елка", – говорится в сообщении.

История пропажи елки

  • В прокуратуре Киева расследовали исчезновение дорогостоящей елки, которая стоила 5 миллионов гривен. Ее должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала Киева.
  • Вплоть до сегодняшнего дня елки не было, однако после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.
  • Вечером, 23 декабря, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже монтируют елку.
  • В то же время отметили, что она стоит не 5 млн гривен, а 600 тысяч гривен.

"На Южном вокзале елку было установлено еще на прошлой неделе, а 19 декабря включено волшебную новогоднюю иллюминацию на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества", — отметили в "Укрзализныце".

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