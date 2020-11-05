Протестующие "евробляхеры" перекрыли Грушевского: движение автобусов изменилось

В Киеве в четверг, 5 ноября, возле Верховной рады снова собрался митинг "евробляхеров". В результате движение транспорта затруднено, а также образовалась проблема с рейсовыми автобусами.

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Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

Задерживается движение таких автобусов №24, 55, 62 по ул. Грушевского по причине перекрытия движения митингующими.

"На место вызвана полиция", – говорится в сообщении.

Движение автобусов организовано:

№24 – Музей истории Украины во Второй мировой войне – ст. м. "Арсенальная" – Железнодорожный вокзал – Европейская площадь;

№55 – организовано по бул. Л. Украинки;

№62 – ст. "Контрактовая площадь" – Европейская пл. – Ботанический сад – ст. м. "Арсенальная".

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Как сообщают на странице в Facebook "АвтоЕвроСилы", возле ВР собрались автомобилисты со всей Украины.

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"Никого не устраивают отсрочки, никого не устраивают обещания, а нужны конкретные решения вопроса. Ради этого люди третий день тут стоят", – говорят со сцены представители "АвтоЕвроСилы".

Напомним, в правительственном квартале третий день проходит акция протеста "АвтоЕвроСилы". Владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога".

Ранее мы писали, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.

Видео: Павел Дащенко /Facebook

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