Пухнут уши. Почему в международном аэропорту "Борисполь" закрыты все комнаты для курения

Курильщиков сильно возмущает позиция администрации аэропорта, так как в других странах таких проблем нет

В столичном аэропорту не разрешают курить. Фото: коллаж "Сегодня"

Пассажиры, которые пользуются услугами Международного аэропорта "Борисполь" жалуются, что на территории аэропорта закрыты все комнаты для курения. На улицу выходят даже сотрудники аэропорта, чтобы покурить. А вот пассажиры, которые прошли паспортный контроль уже не могут выйти на улицу. Сайт "Сегодня" узнавал, как долго будет продолжаться запрет на курение в аэропорту.

"Это выглядит очень комично и трагично. Огромная территория аэропорта, а все комнаты для курения закрыты. Я – курильщик со стажем и испытал сильный дискомфорт, когда пришлось ждать вылета почти три часа. Правда, жена сказала, что здоровее буду. Но, например, в аэропорту Хургады, куда мы летели на отдых, все комнаты для курения работают – никто не ограничивает курильщиков", – рассказывает киевлянин Олег.

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Пассажирам аэропорта "Борисполь" приходиться терпеть или идти на хитрость, а именно – бегать на перекуры в туалеты аэропорта.

"Это выглядит очень комично, когда взрослые мужчины и женщины закрываются в кабинках и курят свои электронные сигареты. Я сама не курю, но искренне сочувствую курильщикам. Большинство людей в зоне вылета ходят без масок, а курилки почему-то закрыли, видимо именно там живет вирус", – добавляет киевлянка Ольга.

Курильщиков явно возмущают такие правила. И многих интересует, когда этот запрет отменят.

Что говорят в аэропорту

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" говорят, что запрет продолжает действовать:

Комнаты для курения в аэропорту не работают. Но ситуация может измениться с начала августа.

"Да, комнаты для курения в аэропорту не работают. Мы их закрыли согласно санитарно-карантинных рекомендаций. На данный момент комнаты для курения закрыты по всему аэропорту. Но нормы изменяются ежемесячно. Возможно, с начала августа будут изменения, в том числе и касательно работы комнат для курения", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

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Ранее мы сообщали, что за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 3 396 944 пассажира. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Мальты в аэропорт "Борисполь".