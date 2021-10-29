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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Рейды в маршрутках. Сколько человек без COVID-сертификатов поймали в Киевской области?

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 15:12
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Полиция продолжает проводить рейды по межобластным маршруткам, чтобы выявить нелегальные перевозки
Полиция проводит проверки в маршрутках.
Полиция проводит проверки в маршрутках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Патрульные Киевской области продолжают рейды в маршрутках межобластного сообщения после введения новых правил перевозок из-за коронавирус. За трое суток на пассажиров составили 36 протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Протоколы составлялись на граждан, которые находились в общественном транспорте межобластного сообщения без актуального сертификата о вакцинации или справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Нарушители заплатят штраф

Ответственность за нарушение карантинных норм предусмотрена ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП и предусматривает взыскание в виде штрафа до 17 тысяч гривен. Штраф с нарушителей должен взыскать суд по результатам рассмотрения админпротоколов.

Новые правила перевозок

Они заработали с 21 октября. Согласно им, поездки между областями в маршрутках, поездах или самолетах возможны только, если у пассажиров есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

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Поэтому на вокзалах по всей стране разворачивают пункты вакцинации. Там уже привили пару десятков тысяч человек.

Кроме того, перевозчики сообщают, что некоторые рейсы приходится отменять, ведь они экономически не выгодны. Однако кто-то все же пытается обойти правила – в Харьковской области пассажиры ездят в маршрутках на корточках, чтобы их не увидела полиция.

Раньше мы писали:

  • С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин. Городской транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме, но только для вакцинированных или тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.
  • В Минздраве прокомментировали новые правила по транспорту в Украине и рассказали, был ли от этого смысл.

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