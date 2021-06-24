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Вернулся в "Борисполь": рейс Киев – Батуми совершил экстренную посадку

24 июня 2021 13:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Самолет сделал поворот над Кагарлыком и несколько кругов, после чего вновь взял курс на аэропорт

Самолет SkyUp. Фото: Игорь Колесник

Самолет SkyUp. Фото: Игорь Колесник

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту Киев – Батуми, вернулся в аэропорт "Борисполь". Это случилось вскоре после взлета. Сейчас причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

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Об этом сообщает портал ЦТС.

Самолет Boeing 737 с регистрационным номером UR-SQI вылетел из аэропорта в 11:41. Но уже в районе Кагарлыка Киевской области, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет сделал поворот и несколько кругов, после чего вновь взял курс на "Борисполь".

Фото: портал ЦТС

Как прокомментировали в авиакомпании, причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

"Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и вылетят другим самолетом в ближайшее время. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты. После возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж, согласно международным правилам, вернулся в ближайший аэропорт", – ответили в авиакомпании.

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Напомним, что в "Борисполе" пассажиры МАУ опоздали на рейс из-за очередей.

Ранее мы сообщали, что крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам, которые позволяют летать за 10-20, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира в Ryanair составила 90 евро, в Wizz Air – 115 евро.

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