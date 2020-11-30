"Рогатки" для пассажиров. В метро Киева заметили необычные поручни

В вагонах киевского метрополитена начали устанавливать дополнительные поручни. Конструкцию в виде рогатки пассажиры заметили в одном из вагонов подземки.

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Она расположена в вагоне возле дверей, которые не открываются на станциях. Конструкция, соединена в верхней части с другими поручнями и образовывает квадрат. Теперь в этом месте людям будет удобно ехать, держась за верхние поручни и за саму "рогатку".

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" рассказали, что пока этот дополнительный поручень установлен лишь в одном вагоне, который курсирует по "зеленой" ветке метро.

"Дополнительный поручень оборудован в одном экспериментальном вагоне, который курсирует по "зеленой" ветке метро. Проект этот непростой. Необходимо было собрать много разрешительной документации, чтобы установить в уже не новом вагоне дополнительный поручень. Этот вопрос касается безопасности пассажиров. И процесс очень непростой", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

По ее словам, новинка появилась совсем недавно.

"Мы еще будем тестировать этот поручень. Обсуждать его плюсы и минусы с Ассамблеей людей с инвалидностью. Нужно убедиться, насколько это будет удобно для всех пассажиров. Также будем изучать мнение пассажиров. Если будут позитивные отклики, то новинку будем внедрять в других вагонах", – добавляет Наталья Макогон.

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Ранее мы писали, будут ли работать метро и наземный транспорт в локдаун.

Напомним, ранее мы писали, когда могут ввести локдаун в Киеве и сколько он продлится. Перед тем как объявлять локдаун, нужно досконально изучить все эпидемиологические показатели.

Смотрите сюжет – киевскому метро 60 лет:

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