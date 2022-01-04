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Рухнули четыре этажа. В Харькове обвалился дом (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 12:18
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Помещение якобы было нежилым, но в многоэтажке арендовали офисы
В результате обвала, предварительно, пострадавших нет.
В результате обвала, предварительно, пострадавших нет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове обвалилась многоэтажка. Это произошло по адресу Гагарина, 20, рядом с новостройкой.

Фото обрушения опубликовал Telegram-канал "Типичное ХТЗ Харьков".

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"Нам тут телеграфируют, что на Гагарина 20 обвалилась стена дома, жилой он или нет непонятно. Вроде как рыли фундамент и собственно вот", – говорится в подписи к снимкам.

На фото видно, что рядом роют фундамент под еще один дом. Также строится новая многоэтажка. В соцсетях утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки.

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Место обрушения. Фото: Типичное ХТЗ Харьков

Что нам сказали спасатели

Появившуюся в соцсетях информацию об обвале стены дома спикер спасателей Харьковской области Евгений Василенко новостям "Сегодня" прокомментировал так: "Нам не поступало вызова об обрушении".

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Возможно, дом нежилой, потому и не было вызова.

В доме сдавались офисы

Как сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков", предварительно обвал произошел утром 1 января, пострадавших нет. Сейчас въезд во двор перекрыт. На месте спасатели и полицейские.

Реакция местных властей

В пресс-службе горсовета Харькова сообщили, что дом, который обрушился, не жилой. Это офисные помещения бывшего завода Авторучка, находящиеся на частной территории.

"Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства", – сообщил Юрий Сидоренко.

Также мэр города Игорь Терехов пообещал, что проверит законность этого строительства.

Фото: "ХС | Харьков"

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