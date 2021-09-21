"Ржавые корыта". В Киеве инспекторы вышли на проверку автобусов (фото, видео)

Во время рейда фиксируют все нарушения – температуру, схему маршрута, расписание, страховку, техосмотр и др.

В столице вступили в силу новые правила для пассажирских перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня инспекторы Коммунальной службы перевозок начали проверки общественного транспорта Киева – они следят за соблюдением новых стандартов пассажирских перевозок в городе. Корреспондент "Сегодня" вместе с инспекторами побывал в гуще событий.

И вот, первая проверка – у водителя нет регистрационного, нет прав, а также документов на автобус.

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Пассажиров пришлось пересадить в другой транспорт, так как этот не может ехать дальше по маршруту.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня, с автобуса сняли трафареты – они не соответствовали условиям перевозчика.

Инспекторы проверяют следующий автобус – и у него также не оказывается документов.

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Пассажиры возмущаются, что им приходится ждать.

На место прибыли сотрудники муниципальной охраны – для контроля порядка.

Инспекторы вышли на проверку автобусов / Фото: Сегодня

Пассажирам абсолютно не интересно какие документы есть, а каких нет, все хотят добраться до места назначения, они устроили скандал и автобус отпустили.

Один из автобусов, который попал сегодня под проверку / Фото: Коллаж: Сегодня

На данный момент работает в городе шесть представителей "контроля перевозчиков". Все нарушения были зафиксированы, город разрывает договор с перевозчиком после второго предупреждения.

В салоне автобусе проходит проверка / Фото: Сегодня

Как будут проверять

Есть план проверки каждого перевозчика, он в свободном доступе, но это не спасает. Любого перевозчика могут проверять 30 дней подряд.

Проверка производиться на конечных маршрута ("отстое"), что бы не задерживать людей. Маршрут №150 проверяли на середине маршрута, что и вызвало недовольство людей.

При контроле проверяют:

Температуру

Схему маршрута

Расписание

Страховку

Талон про прохождение техосмотра

А так же санитарное состояние и много чего другого.

После предупреждения будет записываться акт и у перевозчика есть 14 дней на исправление.

"Город Киев признает, что нашими улицами киевлян перевозят транспортом, который не соответствует идеологии столицы. Мы признаем, что на наших улицах еще очень много маршруток, еще много транспорта, который по сути – ржавые корыта, от которых нужно избавиться быстрее и быстрее их заменить", – сказал журналистам во время рейда заместитель главы КГГА Константин Усов.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.