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С 1 сентября! В центре Киева сбили студентку (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 сентября, 14:02
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Автомобиль "скорой" ехал долго к месту инцидента, так как попал в пробку
Молодая девушка попала под колеса авто. Фото: коллаж "Сегодня"
Молодая девушка попала под колеса авто. Фото: коллаж "Сегодня"

В Шевченковском районе Киева 1 сентября студентка, которая спешила на пару, попала под машину. Она получила тяжелые травмы.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП случилось на бульваре Тараса Шевченко, 14, напротив Института филологии.

Как сообщают в Сети, была сбита девушка-студентка, которая спешила на пару. Она попала под колеса Hyundai Tucson.

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"Получила множественные травмы, госпитализирована бригадой скорой. Предварительно, жить будет. Скорая ехала дольше чем могла, нащадки забили полосу для общественного транспорта", – добавляют в сообщении.

По предварительной информации, автомобиль "скорой" попал в пробку.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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