С пати-вагоном! В Киеве запустили "Полярный экспресс" (фото)

В Сырецком парке Киева заработал "Полярный экспресс". 17 декабря в первый рейс отправился новогодний поезд на Детской железной дороге. Все желающие смогут проехать по железнодорожному кольцу от станции Киев-Пассажирский детский – это мини-копия Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Полярный экспресс" в Киеве
"Полярный экспресс" будет курсировать по Детской железной дороге до 30 января 2022 года.
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Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, "Полярный экспресс" будет ходить по кругу, время в пути – полчаса.
"Новогодний поезд на Детской железной дороге будет работать каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни до 30 января. Билет для взрослых стоит 100 гривен, детский – 50 гривен. Кроме обычного вагона в состав поезда входят вагоны "люкс". Стоимость в вагоне "люкс" 150 гривен для взрослых и 100 гривен для детей", – сообщили нам в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.
Также к составу прикрепляется пати-вагон, в котором можно отпраздновать день рождения. Он заказывается отдельно вне зависимости от дня недели.
Елку в Киеве зажгут не на Николая
Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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