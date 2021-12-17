С пати-вагоном! В Киеве запустили "Полярный экспресс" (фото)

Поезд будет ходить по кругу, время в пути – полчаса

В Киеве теперь ездить "Полярный экспресс". Фото: коллаж "Сегодня"

В Сырецком парке Киева заработал "Полярный экспресс". 17 декабря в первый рейс отправился новогодний поезд на Детской железной дороге. Все желающие смогут проехать по железнодорожному кольцу от станции Киев-Пассажирский детский – это мини-копия Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"Полярный экспресс" в Киеве

"Полярный экспресс" будет курсировать по Детской железной дороге до 30 января 2022 года.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, "Полярный экспресс" будет ходить по кругу, время в пути – полчаса.

"Новогодний поезд на Детской железной дороге будет работать каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни до 30 января. Билет для взрослых стоит 100 гривен, детский – 50 гривен. Кроме обычного вагона в состав поезда входят вагоны "люкс". Стоимость в вагоне "люкс" 150 гривен для взрослых и 100 гривен для детей", – сообщили нам в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Также к составу прикрепляется пати-вагон, в котором можно отпраздновать день рождения. Он заказывается отдельно вне зависимости от дня недели.

Реклама

В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД 1 /5

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.

Реклама