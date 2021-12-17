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С пати-вагоном! В Киеве запустили "Полярный экспресс" (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 17:01
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Поезд будет ходить по кругу, время в пути – полчаса
В Киеве теперь ездить "Полярный экспресс". Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве теперь ездить "Полярный экспресс". Фото: коллаж "Сегодня"

В Сырецком парке Киева заработал "Полярный экспресс". 17 декабря в первый рейс отправился новогодний поезд на Детской железной дороге. Все желающие смогут проехать по железнодорожному кольцу от станции Киев-Пассажирский детский – это мини-копия Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Полярный экспресс" в Киеве

"Полярный экспресс" будет курсировать по Детской железной дороге до 30 января 2022 года.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, "Полярный экспресс" будет ходить по кругу, время в пути – полчаса.

"Новогодний поезд на Детской железной дороге будет работать каждую субботу и воскресенье, а также в праздничные дни до 30 января. Билет для взрослых стоит 100 гривен, детский – 50 гривен. Кроме обычного вагона в состав поезда входят вагоны "люкс". Стоимость в вагоне "люкс" 150 гривен для взрослых и 100 гривен для детей", – сообщили нам в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Также к составу прикрепляется пати-вагон, в котором можно отпраздновать день рождения. Он заказывается отдельно вне зависимости от дня недели.

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В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
В Киеве появился "Полярный экспресс". Фото: пресс-служба ЮЗЖД
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Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.

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"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

Елку уже украсили

Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.

Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

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