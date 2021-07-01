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С сегодняшнего дня в центре Киева ввели новые тарифы на парковку: стоимость

1 июля 2021 17:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам

Инспектор по парковке штрафует водителя. Фото: коллаж "Сегодня"

Инспектор по парковке штрафует водителя. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

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Об этом сообщает КГГА.

Стоимость часа парковки составит 35 гривен, а во второй зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений – 5 гривен.

"В случае неуплаты за парковку на водителей налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700, 500 и 100 гривен соответственно", – говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

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Первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

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"Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 до 16 июля", – говорит заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отметим, что в выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

Ранее мы писали, что в Киеве спасатели не могли добраться до пожара из-за забитого машинами двора.

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