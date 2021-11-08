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С улиц Киева убирают "ржавые корыта": маршруты, где их больше не увидим

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 12:30
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Партию поддельных документов нашел Департамент внутреннего контроля КГГА
Заключать договора с новыми перевозчиками не будут / Коллаж "Сегодня"
Заключать договора с новыми перевозчиками не будут / Коллаж "Сегодня"

Киев разрывает договора с четырьмя перевозчикамии убирает с улиц Киева 76 маршруток.

Об этом сообщает заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

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Подробности

В конкурсных документах на перевозку пассажиров Киева нашли фальсификации. Они привели к преимущества перевозчикам на следующих маршрутах:

  • №№ 224, 234, 539 и 559 – "Союз-Авто";
  • № 231 – "Базальт";
  • №№ 421, 581, 155 и 516 – "Кийтранс-2005";
  • №№ 517 и 402 – "Универсал-Транс".

Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке.

Заключат ли новые договора?

"Город не планирует заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц подвижного состава дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса"", – пишет Константин Усов.

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Например:

  • 402 маршрутка дублировала троллейбус №44.
  • 516 маршрутка – автобус №63.
  • 234 маршрутка дублировала 29 троллейбус.
  • 224 маршрутка – 88-й автобус.

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