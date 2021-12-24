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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Сбой транспорта и пробки: что происходит на дорогах Киева (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 07:57
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Причиной сбоя в работе общественного транспорта стали аварии и не только
В столице утром образовался транспортный коллапс
В столице утром образовался транспортный коллапс / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 24 декабря задерживается движение некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Троллейбусы

  • Задерживается движение троллейбусов №94Н, 5, 7, 8, 17 на бульваре Шевченко – ул. Большой Васильковской по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 06:40, курсирование с отклонением от графика.

  • Задерживается движение троллейбусов №6, 18, 33 на ул. Вышгородская – ул. Мостицкая по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
  • Задерживается движение троллейбусов №12, 45 и выезд из депо через Одесскую площадь по ул. Конева – Глушкова в направлении Выставочного центра по техническим причинам.

На место была направлена ответственная служба предприятия. Движение возобновлено в 07:50, курсирование с отклонением от графика.

Автобусы

  • Изменено движение автобусов № 7 на Львовской площади по причине проведения ярмарки.

Движение организовано по маршруту Железнодорожный вокзал – ул. Бульварно-Кудрявская.

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Трамваи

Задерживается движение трамваев №28, 35 на ул. Н. Кибальчича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Пробки в городе

Сегодня утром город сковали пробки. С левого на правый берег выехать сложно – "тянучки" на всех мостах в столице. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.

Стоит движение на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской и др.

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На улице Богатырской, у озера Куреневское, произошло довольно серьезное ДТП.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна проводиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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