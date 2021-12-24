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Сбой в киевском транспорте: будут ли штрафовать за проезд без билета

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 12:21
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Сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты
В столице не будут штрафовать за проезд без билета
В столице не будут штрафовать за проезд без билета / Фото: Коллаж: Сегодня

В транспортном сервисе Киева 24 декабря произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.

Об этом сообщают приложении "Киев Цифровой".

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Так, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой".

"Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", – говорится в сообщении.

В приложении объяснили, что штрафовать пока не будут
В приложении объяснили, что штрафовать пока не будут

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Как сейчас оплатить проезд

В киевском дата-центре произошло ЧП. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.

Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

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