Сбой в киевском транспорте: будут ли штрафовать за проезд без билета

В транспортном сервисе Киева 24 декабря произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.
Об этом сообщают приложении "Киев Цифровой".
Так, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой".
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"Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя", – говорится в сообщении.
Как сейчас оплатить проезд
В киевском дата-центре произошло ЧП. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.
Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.