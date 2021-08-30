Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Сбой в метро Киева: пассажиры не могут приобрести билет и пополнить карту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 августа, 15:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас можно воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже
В столичной подземке сбой. Фото: коллаж "Сегодня"
В столичной подземке сбой. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок в Киевском метрополитене.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации подземки, все приобретенные заранее поездки срабатывают.

"Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", – говорится в сообщении.

Происшествия в метро Киева

В Киеве, где в воскресенье мощный ливень затопил несколько районов города, вода потоками заливала и станцию метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. Ранее сообщалось, что на работе поездов это якобы не отразилось.

Реклама

Также история о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
749 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять