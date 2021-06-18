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"Сделано в России". С видных мест в вагонах киевского метрополитена уберут таблички страны-агрессора

18 июня 2021 7:00

Александр Марущак , Виктория Барановская

В метро 726 вагонов, которые в разные годы были изготовлены на российских заводах – сотрудники не могут убрать таблички из них, но обещают перенести в другое место

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В вагонах Киевского метро пассажиры замечают таблички, на которых указан завод производитель техники, а именно – вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. И если раньше на эти таблички никто не обращал внимания, то на седьмой год войны, внимание пассажиров обострилось.

Смущает и раздражает

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Таблички явно раздражают патриотически настроенных граждан. Пассажиры их пытаются оторвать, а на некоторых появляются нецензурные слова.

В одном из вагонов, на зеленой ветке метро, на табличке с надписью: "Сделано в России 1999 г", кто-то написал слово "пи…ры" и указал стрелочкой к слову "Россия". Надпись явно не получается смыть.

Пассажиры по-разному реагируют на эти таблички: кто-то их просто не замечает, кто-то машет рукой, мол, подумаешь таблички, тут жить не на что. А кто-то шутя говорит, что нужно их заклеить надписью "трофейный вагон" и кататься спокойно в метро.

Обещают убрать из видных мест

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском метрополитене, не планируют ли они убрать таблички в вагонах или просто закрасить их, чтобы не дразнить пассажиров.

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"Наличие табличек заводов-производителей в салонах вагонов метрополитена обусловлено требованием правил технической эксплуатации метрополитенов Украины, утвержденных приказом министерства транспорта Украины в 2003 году. В тоже время, наше предприятие рассмотрит вопрос о смене мест размещения этих табличек", - сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

На табличке кто-то написал слово

На табличке кто-то написал слово "пи…ры" и указал стрелочкой к слову "Россия" / Фото: Сегодня

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Почти 600 "трофейных" вагонов

В подземке сообщают, что всего на линиях Киевского метрополитена сейчас эксплуатируется 821 вагон.

"726 вагонов в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в Российской Федерации. 135 таких вагонов уже прошли комплексную модернизацию на Крюковском вагоностроительном заводе и фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта", – разъясняют в Киевском метрополитене.

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Там напоминают, что на данный момент городские власти столицы проводят процедуру покупки 50 вагонов метро за средства ЕБРР. И тендер предусматривал участие международных компаний.

Таблички обещают убрать из видных мест

Таблички обещают убрать из видных мест / Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что киевлянам с утра пришлось запасаться валидолом. Поочередно в столице минировали центральные станции метро – их закрывали на вход и выход для пассажиров.

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