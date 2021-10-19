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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Сегодня в Киеве будет дольше работать общественный транспорт – список маршрутов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 10:39
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В столице продлят работу лишь нескольких маршрутов общественного транспорта
Дольше будут работать маршрутки, трамваи, троллейбусы / Коллаж "Сегодня"
Дольше будут работать маршрутки, трамваи, троллейбусы / Коллаж "Сегодня"

В ночь с 19 на 20 октября в Киеве метро и некоторые маршрутки, трамваи, троллейбусы будут работать дольше. Все из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матчамежду командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).

Об этом сообщает КМДА.

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Метрополитен

Метро будет работать на час дольше. Возможно будет закрыта станция "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а также после окончания игры станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Общественный транспорт

На 1 час также продлят работу маршрутов общественного транспорта, а именно:

  • троллейбусы – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
  • трамваи – №№ 1-К, 8-К, 28;
  • маршрутки – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Какие правила введут 21 октября?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

  • детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
  • дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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