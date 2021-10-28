20 лет у микрофона! Рассказываем все секреты диктора Центрального вокзала Киева (фото)

Женщина рассказала, почему не любит опаздывающие поезда и как весь вокзал однажды услышал: "Ох, так ноги ломит"

Голос Евгении Ландар звучит с динамиков Центрального железнодорожного вокзала уже 21 год/ коллаж "Сегодня"

Когда вы приезжаете на Центральный железнодорожный вокзал Киева, что больше всего запоминаете? Правильно! Голос диктора, который вам подсказывает, когда и на какую платформу прибывает поезд, сообщает о посадке в вагоны и желает счастливой дороги. Миллионы пассажиров годами слышат этот женский голос, но не знают, кому он принадлежит.

Сайт "Сегодня" встретился с диктором Центрального ж/д вокзала Киева, чтобы узнать секреты этой необычной профессии.

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ГОЛОС ВОКЗАЛА ИЗ НОСОВКИ

Голос Евгении Ландар звучит с динамиков Центрального железнодорожного вокзала уже 21 год. Им записаны все общие объявления, которые включают на вокзале.

Евгении 45 лет, она родилась недалеко от Нежина в городке Носовка, отсюда и ездит в Киев на работу.

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О себе рассказывает кратко: закончила училище, вышла замуж, родила ребенка, а потом пошла работать на вокзал. Начинала в справочном бюро.

Евгения Ландар рассказала про особенности работы вокзального диктора/фото "Сегодня"

"Видимо, мой голос понравился. Однажды меня отправили на радио, где проходили курсы дикторов. Учили нас, как правильно говорить, делать паузы, ставить ударение. Но нужно было еще изучить номера всех поездов и направлений. Я благодарна за это своим наставникам. Номера поездов меняются постоянно, как только вводится новый график – нужно быть предельно внимательной. Все это есть в специальной компьютерной программе, в которой мы работаем. И курсы – это одно. А совсем другое было на практике. В первый день работы – голос дрожал, руки тряслись. Очень переживала, но со всем справилась", – рассказывает сайту "Сегодня" Евгения Ландар.

"ИНОГДА ХОЧЕТЬСЯ ПОМОЛЧАТЬ"

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Сейчас диктор выполняет свою работу без дрожащего голоса – четко и внятно объявляет про посадку на экспресс в аэропорт "Борисполь".

Смена диктора длится 12 часов: с 8:00 до 20:00 с перерывом на обед. Или с 20:00 до 8:00 в ночную смену.

Кроме Евгении посменно работают еще три диктора. Наш разговор то и дело перебывают сообщения и телефонные звонки. Напарница подменяет Евгению, чтобы мы могли спокойно общаться.

"Количество объявлений, которые я делаю за смену невозможно подсчитать. Я постоянно перед микрофоном и слежу на экране компьютера за прибывающими и отъезжающими поездами. Ошибка недопустима – из-за нее люди могут опоздать на поезд, а это скандал", – рассказывает нам Евгения Ландар.

Сейчас на вокзале добавились новые объявления про коронавирус, вакцинацию и тесты, которые можно сделать в помещении вокзала.

"Нужно все это зачитывать с определенной периодичностью. А если поезда еще и опаздывают массово, как сегодня, то объявлений в разы больше. За день бывает так наговоришься, что приходишь домой и хочется просто помолчать", – делится с нами диктор.

Например, о прибытии поезда пассажиров оповещают за 20 минут. После этого диктор еще 5–7 раз повторяет объявление о посадке, чтобы все услышали и знали куда им идти. Спасает, что часть объявлений уже записана, например, на английском языке.

Диктор говорит, что без накладок не обходится. Бывает, что во время объявления закашляешься или скажешь что-то нечетко.

"Курьезы у нас недопустимы, но и без них никак. Один курьезный случай произошел с моей коллегой, которая долгие годы работала диктором. Тогда микрофон мы включали нажатием ноги на педаль (сейчас это кнопка на столе). И вот моя коллега нечаянно задела ногой педаль и говорит: "Ох, так ноги ломит". Оказалось, что эти слова пошли в эфир. Нам тогда звонил начальник и спрашивал: у кого проблемы с ногами? Хорошо, что разговор был только про ноги", – вспоминает Евгения Ландар.

ТРЕВОЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На вокзале случается всякое. Если, например, потерялся ребенок или взрослый, то дежурный по вокзалу присылает в дикторскую информацию о пропавшем.

В случае "минирования" здания вокзала диктор работает по специальной инструкции

"Объявляем приметы или имя и фамилию ребенка. Тогда их быстрее найти, люди обращают внимание на такие объявления и активно помогают. Также часто пассажиры теряют вещи, билеты, документы. Каких только колоритных фамилий я не зачитывала. Бывает, что поступает сообщение о минировании здания вокзала. В таких случаях мы работаем строго по инструкции. Включаем объявления с просьбой освободить помещение вокзала", – рассказывает диктор.

КОГДА ПОЕЗД ОПАЗДЫВАЕТ

Тяжелее всего, когда поезда опаздывают, тогда у диктора очень много работы. Нужно по нескольку раз подавать обновленную информацию.

"Спокойных дней у нас очень мало. Много работы под Новый год, когда подаются дополнительные поезда. Иногда, сами смены выпадают на Новый год. Если поставим маленькую елочку в кабинете, то ощущается новогоднее настроение, а если нет, то все проходит, как обычная смена, и Новый год встречаем на рабочем месте. Кстати, бывают у нас и праздничные объявления, поздравляем пассажиров с Новым годом или с Днем независимости, включаем музыку по прибытии некоторых поездов", – рассказывает диктор.

Но несмотря на сложный график, Евгения говорит, что любит свою работу.

"У нас семья железнодорожников. Муж тоже работает на вокзале. Но трудимся мы в разные смены, видимся редко. В одну смену работать не можем, кому-то из нас нужно за дочкой присматривать, ей 14 лет. Мне приятно, когда слышу свой голос на вокзале, но со временем к этому привыкаешь. Мои родные и друзья тоже меня узнают по голосу, когда куда-то уезжают. Вот и вся популярность", – рассказывает диктор.

/ Фото: Сегодня

БЕЗ РОМАНТИКИ

Бывает молодые люди просят дежурную по вокзалу объявить признание в любви по громкой связи.

"Вокзал – это не аттракцион. Здесь объявляют только серьезную информацию. Любовных признаний мы не озвучиваем. Можем только объявить, что пассажир ожидает другого пассажира, например, возле главного входа в вокзал. Влюбленные этим пользуются. Но это платные объявления. Все, кто потерялся, подходят к справочному бюро, платят за объявление, и мы их озвучиваем 3-5 раз", – делиться с нами женщина.

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