"Шлепнул по пятой точке". В киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной (видео)

В подземке конфликт одной из пассажирок и мужчины перерос в драку

На снимке участники конфликта. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене произошло ЧП. Мужчина попытался пристать к девушке, после между ними завязалась драка.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Со слов очевидцев, это произошло в переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

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"Здоровый мужик подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "какая ж*па!", – пишут в Сети.

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Девушка сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка.

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"Закрой рот, ш*лава", – кричит на видео мужчина.

Он отобрал швабру у уборщицы подземки и пытался отбиваться от девушки и ее подруги. Какой-то парень пытался встать между ними.

Ранее мы писали, что на Подоле произошла массовая драка. На видео с места видно, что в потасовке приняли участие около десятка людей.