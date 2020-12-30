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Шутка удалась: в Киеве автомобиль посадили на цепь (фото)

30 декабря, 12:04

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Водитель повредил цепью опору освещения

В социальных сетях обсуждают фотографию автомобиля на цепи. Якобы киевлянин посадил на цепь машину, чтобы ее не увез эвакуатор.

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"В Киеве владелец машины оставил ее в неположенном месте и привязал ее к столбу. Но это не мешало инспекторам эвакуировать автомобиль", – написано под фото.

Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в столичной инспекции по паркованию, они не убирали автомобиль посаженый на цепь.

"Автомобиль этого водителя уже несколько раз эвакуировали наши инспекторы за нарушение правил парковки. Поэтому у него достаточно фото с автомобилем на эвакуаторе. Когда он очередной раз уплатил штраф, то решил, что можно и похулиганить. Он показательно привязал автомобиль цепью к осветительной опоре якобы в знак протеста. Но мы не убирали его автомобиль, когда он был на цепи", – рассказали сайту "Сегодня" в инспекции по паркованию.

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Там добавляют, что за прежние нарушения этому водителю был выписан штраф. Кроме того, цепью водитель повредил опору освещения, которая является коммунальным имуществом.

Ранее мы писали, что в октябре столичные водители заплатили более 2 млн гривен штрафов за неправильную парковку.

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

Видео: Сегодня

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Киев авто штрафы цепь

Источник: Сегодня

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