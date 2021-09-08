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Скандал из-за карт: киевлян возмутили улица Фрунзе и памятник Ленину в Киевском метрополитене

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 сентября, 07:30
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Точную дату замены устаревших карт на станциях в Киевском метрополитене пока не могут назвать
В столичной подземки устарели карты. Фото: коллаж "Сегодня"
В столичной подземки устарели карты. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне возмутили типографические карты города в Киевском метрополитене, на которых указаны улицы Фрунзе, Артема и даже памятник Владимиру Ленину. Горожан раздражает, что названия этих улиц давно изменены, но в подземке они по-прежнему остаются.

Пользователи социальных сетей отмечают, что памятник Ленину был демонтирован в декабре 2013 года. Скорей всего – эти карты просто не поменяли.

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На карте изображено старое название улицы Фрунзе. Фото: Александр Рудоманов/Facebook
На карте изображено старое название улицы Фрунзе. Фото: Александр Рудоманов/Facebook

"Наверное, в метрополитене ждут пока не переименуют все улицы в городе, а тогда и свои карты заменят", – предполагает киевлянка Ольга.

Что говорят в столичной подземке

В Киевском метрополитене отмечают, что карты города размещены на многих станциях столичной подземки.

"Эти карты размещены на многих станциях метро. Они устаревшие и мы их уберем", – сообщила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Точную дату замены устаревших карт на станциях в Киевском метрополитене пока не могут назвать.

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