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Скандал в "Борисполе": из-за задержки рейса люди теряли сознание на борту самолета (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 августа, 11:29
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Самолет должен был вылететь из Украины в Грецию в 16:45, однако его отправку задержали на два часа
Пассажиры ожидают вылета воздушного судна. Фото: коллаж "Сегодня"
Пассажиры ожидают вылета воздушного судна. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" пассажиры рейса PQ521 "Киев – Ираклион" компании SkyUp, который больше шести часов находился в аэропорту, начали терять сознание в самолете. Задержка произошла из-за прибытия в столицу иностранных делегаций, которые должны были принять участие в саммите Крымской платформы.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Самолет должен был вылететь из Украины в Грецию в 16:45, однако его отправку задержали на два часа. Из-за духоты в самолете некоторые пассажиры начали терять сознание. На видео слышно, как люди просят нашатырный спирт.

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

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Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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