Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Скандал в метро Киева: женщина в вышиванке пела без маски (видео)

2 апреля, 17:59

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Женщине в вышиванке, которая пела без маски, сделали замечание пассажиры метрополитена

В столичной подземке прокомментировали конфликт между сотрудниками подземки и женщиной в вышиванке, которая пела песни на станции метро "Дворец спорта", сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Женщине в вышиванке, которая пела без маски, сделали замечание пассажиры. В результате разгорелся конфликт. Дежурная по станции попросила нарушительницу масочного режима покинуть станцию. Но исполнительница песен начала доказывать, что она может петь в подземке, а работники метрополитена на нее наговаривают, и привлекают к разжиганию конфликта пассажиров.

Видео: "Киев Сейчас"/Telegram

"Культуру нужно нести, а не вести себя как базарная женщина", – отвечала поющая своей оппонентке-пассажирке.

Кстати, во время словесной перепалки женщина уже была в маске.

Периодически, она прерывала спор, и начинала петь гимн Киева – "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Женщина давно поет в метро и делает это не из-за творчества, а в надежде заработать. Она поет без маски, чем нарушает масочный режим. Ей уже не единожды делали замечания сотрудники метрополитена, а полицейские неоднократно выпроваживали с разных станций. На этот раз женщине сделали замечание сами пассажиры, но она была с этим не согласна. Затем сотрудница станции попросила ее одеть маску или покинуть станцию "Дворец спорта", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Реклама

Ранее мы писали, что копы выгоняют "лишних" пассажиров из маршруток в Киеве.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро маска пассажиры дворец спорта

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответ
Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответТранспорт
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическая
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическаяВласть
Метро Киева закупит сквозные вагоны за миллион евро каждый: в чем преимущество
Метро Киева закупит сквозные вагоны за миллион евро каждый: в чем преимуществоТранспорт
В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатить
В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько придется заплатитьТранспорт
В Киеве скандал из-за локдауна и подорожания проезда: главное о конфликте маршрутчиков с Кличко
В Киеве скандал из-за локдауна и подорожания проезда: главное о конфликте маршрутчиков с КличкоТранспорт
В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение затруднено (фото, видео)
В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение затруднено (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять