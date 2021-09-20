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Сквозные вагоны для Киевского метрополитена: когда их закупят

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 07:30
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Вагоны приобретут за средства ЕБРР – Европейского банка реконструкции и развития
Новые вагоны предназначались для зеленой ветки метро
Новые вагоны предназначались для зеленой ветки метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене могут появиться новые сквозные вагоны. От старых они будут отличатся тем, что по ним пассажирам можно будет передвигаться, как в вагонах поездов Интерсити. Таких вагонов собираются приобрести 25 штук и столько же обычных.

В марте этого года сайт "Сегодня" детально рассказывал о планах чиновников. Вагоны закупят за средства ЕБРР – Европейского банка реконструкции и развития. На все планируется потратить 50 миллионов евро.

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Спустя семь месяцев мы решили узнать, что происходит с закупкой этих вагонов.

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В Киевском метрополитене нам рассказали, что 14 апреля закончился прием предложений первого этапа закупки новых метропоездов.

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Сюда входят:

  • запасные части к вагонам и расходные материалы,
  • оборудование и инструменты для обслуживания составов,
  • их ремонт и сопутствующие услуги.

Что купят?

Лот №1: 5 пятивагонных поездов (25 вагонов метро) без свободных проходов между ними.

Лот №2: 5 пятивагонных поездов (25 вагонов метро) со свободным переходом между вагонами.

"Прием предложений в рамках второго этапа процедуры закупки будет оглашен после рассмотрения первого этапа. Ориентировочно это произойдет в октябре месяце этого года", – прокомментировали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Необычные сквозные вагоны предназначались для зеленой ветки метро. Их планировали выпустить на линию, когда будет построены новые станции метро на Виноградарь.

Как известно, открытие станции метро "Мостицкая" вряд ли состоится в конце 2021 года, как это ранее обещали киевские чиновники. "Киевметрострой" изменил сроки сдачи станций по договору, и сейчас это дело рассматривается в судах.

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