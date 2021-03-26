В метро Киева появятся бесшумные поезда со сквозными вагонами – деньги уже выделены

"Сегодня" выясняет подробности: чем сквозные вагоны лучше обычных, на какой линии они появятся первыми, сколько будет составов

Сквозные вагоны в Токио

Для Киевского метрополитена планируют закупить 50 новых вагонов. Половина из них будут абсолютно необычными для столичной подземки – со сквозным проходом для пассажиров. То есть, между вагонами можно будет передвигаться, как в скоростных поездах Интерсити.

50 вагонов – 50 миллионов

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Вагоны закупят за средства ЕБРР – Европейского банку реконструкции и развития. На 50 вагонов потратят 50 миллионов евро.

В банке также сообщили, что поддержат расширение сети киевского метрополитена до Виноградаря. Непривычные для киевлян поезда будут курсировать именно на зеленой ветке – Сырецко-Печерской. Жители Киева получат современный транспорт, будут меньше пользоваться автомобилями, что позитивно отразится на экологической обстановке в городе.

Современный поезд лондонского метро со сквозными вагонами

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Ранее сообщалось, что тендер состоится в марте этого года. Но сроки могут сдвинуться.

"Процедуру закупки новых вагонов полностью проводит ЕБРР. Тендер объявлен, но отбор участников еще не закончился. Вагоны необычны тем, что они будут проходными. Все остальное в них будет, как в обычных поездах, которые на данный момент работают на линиях. О дизайне вагонов, их цвете и других особенностях можно будет говорить, когда производители подадут свои заявки", – рассказали "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Тендерные процедуры планируют завершить в августе. А подписание договора запланировано на октябрь. После этого поезда передадут Киевскому метрополитену в эксплуатацию.

Для чего нужны новые вагоны

Речь идет о десяти составах. Как известно поезд в Киевском метро состоит из пяти вагонов. Половину составов закупят со сквозным проходом, а другую – без него.

Поезда необходимы для зеленой ветки метрополитена, которая увеличивается в сторону Виноградаря. Они понадобятся, когда завершится строительство двух новых станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" (их обещают сдать в эксплуатацию в конце 2021 года). Составы необходимы, чтобы не увеличивать интервал движения поездов на зеленой ветке после открытия новых станций. Уже сейчас на станциях "Позняки" и "Харьковская" в час-пик поезда перегружены. Если еще увеличить интервал движения, то это чревато серьезными последствиями.

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Плюсы вагонов со сквозным проходом

Эксперты говорят, что во всем мире метрополитены закупают поезда со сквозным проходом. Преимуществ у них гораздо больше, чем у старых вагонов, которые используются у нас.

"Прежде всего – сквозной проход в вагонах увеличивает вместительность составов, поскольку сейчас пространство между вагонами у нас не используется. А в сквозном вагоне – это место, где могут находиться пассажиры во время движения поезда. Более того, такие составы позволяют пассажирам равномерно распределяться по всему поезду, а не скапливаться, например, в одном-двух центральных вагонах. Наши станции глубокого залегания построены так, что проходы между центральным залом и платформой есть только к центральной части поезда, и в торцевые вагоны идет очень мало пассажиров. При использовании сквозных вагонов, пассажиры смогут зайти в любой из них и равномерно распределяться по вагонам на свое усмотрение", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Кава, эксперт по транспорту.

Сквозные вагоны в метро Москвы

Зачем покупать старье?

"Другой вопрос: зачем закупать в 2021 году архаические старые составы, без сквозного прохода. Это просто нонсенс. Если уже тратят такие средства, то следовало бы покупать современные вагоны, которые будут удобными для пассажиров", – заявляет Александр Кава.

Эксперт отмечает, что в Украине произвести такие сквозные вагоны абсолютно не является проблемой. Есть лишь вопрос к техническим заданиям, которые размещает заказчик.

"Крюковский вагоностроительный завод был готов еще 10 лет назад сделать составы со сквозным проходом для столицы. Но Киевский метрополитен не захотел заказывать такие вагоны. Наверное, из-за своего негативного консерватизма, который присущ для коммунальных и госпредприятий. Им проще покупать не современные технологические решения, а устаревшие и архаичные. Например, Киевский метрополитен долгое время закупал вагоны для подземки, от которых уже давно отказались мэрии всех городов нашего региона. Причем это делалось до 2013 года! Речь идет о старых вагонах, которые выпускались на заводах в Мытищах и в Санкт-Петербурге в России. При этом ни Москва, ни Санкт-Петербург их уже не заказывали, а покупали для своих подземок более современные удобные вагоны", – рассказывает Александр Кава.

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Вагоны в метро Торонто

Ранее мы писали о том, как часто моют поезда Киевского метрополитена, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Как это происходит, мы посмотрели в депо "Дарница". Здесь обслуживают все поезда, которые курсируют на красной ветке подземки.

Также читайте репортаж о самой таинственной станции метро Киева – "Львовская брама", Власти все никак не могут ее достроить и ввести в эксплуатацию. Сайт "Сегодня" побывал на недостроенной станции, чтобы разведать, чем и как она живет сейчас.

Только год назад на станциях Киевского метрополитена появились дефибрилляторы. При помощи одного из киевский полицейский спас жизнь мужчине. Как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

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