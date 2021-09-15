Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Мадрид: расписание рейсов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 сентября, 16:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцы могут путешествовать в Испанию без предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов теста на наличие Covid-19
Новое направление в Мадрид стартует по специальной цене
Новое направление в Мадрид стартует по специальной цене / Фото: Коллаж: Сегодня

С 18 октября SkyUp Airlines открывает рейсы Киев – Мадрид – Киев. Отправиться в путешествие можно будет с международного аэропорта "Борисполь" дважды в неделю.

Об этом сообщает SkyUp Airlines.

Реклама

Рейс будет отправляться по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром. В расписании авиакомпании также доступны рейсы в Барселону, Аликанте и Тенерифе. Поэтому можно спланировать отпуск таким образом, чтобы улететь, например, в Барселону, а вернуться в Украину уже из столицы.

Цены на билеты

Новое направление стартует со специальным ценам на билеты:

  • Киев – Мадрид от 534 грн
  • Мадрид – Киев от 828 грн

Билеты по стандартной цене уже также доступны на сайте skyup.aero:

  • Киев – Мадрид от 2108 грн
  • Мадрид – Киев от 2402 грн

Правила въезда в Испанию

Реклама

По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Главное условие въезда – заблаговременное заполнения электронной анкеты.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте МИД Украины.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Реклама

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

15 сентября 1991. В Киеве состоялось всеукраинское народное вече на Софийской площади в поддержку Акта провозглашения независимости Украины...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
4 640 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять