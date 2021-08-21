Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Париж и Тенерифе: расписание рейсов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 августа, 09:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь из столичного аэропорта можно улететь в разные страны Европы – билеты уже в свободном доступе
Пассажиры SkyUp наконец смогут выбирать европейский отдых. Фото: коллаж "Сегодня"
Пассажиры SkyUp наконец смогут выбирать европейский отдых. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня первые пассажиры SkyUp отправились в Париж и Тенерифе. Однако на этом европейские направления не заканчиваются: вчера стартовала Ницца, а в ближайшие дни самолеты будут доставлять путешественников также в Барселону, Аликанте и Лиссабон с международного аэропорта "Борисполь".

Реклама

Об этом сообщает skyup.aero.

Билеты уже доступны на сайте. А удобное расписание рейсов позволяет спланировать путешествие так, чтобы посетить сразу несколько городов Франции или Испании.

Расписание рейсов и цены

С 20 августа по понедельникам, средам и пятницам:

  • Киев – Париж (Бове) от 2506 грн
  • Париж (Бове) – Киев от 2791 грн

С 20 августа по вторникам и пятницам:

  • Киев – Тенерифе от 6370 грн
  • Тенерифе – Киев от 6289 грн
Реклама

С 19 августа по четвергам и воскресеньям:

  • Киев – Ницца от 3172 грн
  • Ницца – Киев от 3785 грн

С 21 августа по понедельникам, средам, пятницам и субботам:

  • Киев – Барселона от 2506 грн
  • Барселона – Киев от 2549 грн

С 22 августа каждый четверг и воскресенье:

  • Киев – Аликанте от 2506 грн
  • Аликанте – Киев от 2442 грн

С 23 августа по понедельникам:

Киев – Лиссабон от 2639 грн
Лиссабон – Киев от 2947 грн

Реклама

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять