SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Париж и Тенерифе: расписание рейсов

Сегодня первые пассажиры SkyUp отправились в Париж и Тенерифе. Однако на этом европейские направления не заканчиваются: вчера стартовала Ницца, а в ближайшие дни самолеты будут доставлять путешественников также в Барселону, Аликанте и Лиссабон с международного аэропорта "Борисполь".
Об этом сообщает skyup.aero.
Билеты уже доступны на сайте. А удобное расписание рейсов позволяет спланировать путешествие так, чтобы посетить сразу несколько городов Франции или Испании.
Расписание рейсов и цены
С 20 августа по понедельникам, средам и пятницам:
- Киев – Париж (Бове) от 2506 грн
- Париж (Бове) – Киев от 2791 грн
С 20 августа по вторникам и пятницам:
- Киев – Тенерифе от 6370 грн
- Тенерифе – Киев от 6289 грн
С 19 августа по четвергам и воскресеньям:
- Киев – Ницца от 3172 грн
- Ницца – Киев от 3785 грн
С 21 августа по понедельникам, средам, пятницам и субботам:
- Киев – Барселона от 2506 грн
- Барселона – Киев от 2549 грн
С 22 августа каждый четверг и воскресенье:
- Киев – Аликанте от 2506 грн
- Аликанте – Киев от 2442 грн
С 23 августа по понедельникам:
Киев – Лиссабон от 2639 грн
Лиссабон – Киев от 2947 грн
Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".
А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.