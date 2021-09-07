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SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Прагу: расписание рейсов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 09:30
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Перед въездом нужно обязательно заполнить въездную форму и иметь сертификат вакцинации
Украинцы теперь смогут улететь в Чехию. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы теперь смогут улететь в Чехию. Фото: коллаж "Сегодня"

Из международного аэропорта "Борисполь", который возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов, с 23 сентября SkyUp Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Киев – Прага – Киев. Рейсы будут доступны три раза в неделю.

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Об этом сообщает Skyup.Airlines.

Правила въезда в Чехию

Для въезда в страну украинцам нужно иметь сертификат о полном курсе вакцинации, (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершенной как минимум за 14 дней до путешествия, который сформирован в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом или выдан в стране ЕС.

Также перед въездом нужно обязательно заполнить въездную форму.

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Стоимость билетов и расписание

  • Киев – Прага от 1495 грн.
  • Прага – Киев от 1494 грн .
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Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вся информация о требованиях для въезда доступна на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Ранее мы писали, когда закончат ремонт дороги от Киева в международный аэропорт "Борисполь".

А также о том, что в "Борисполе" задержали двух украинцев с партией iPhone 12 Pro Max.

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