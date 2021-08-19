SkyUp будет летать из международного аэропорта "Борисполь" в Зальцбург: расписание рейсов

Зимой из международного аэропорта "Борисполь" запускают рейс по маршруту Киев-Зальцбург-Киев. Он стартует 26 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Если и устраивать себе новогоднюю сказку, то в особом месте. Украшенный к Рождеству Зальцбург, особенно его Старый город, находящийся под охраной ЮНЕСКО, в декабре насквозь пропитывается теплой атмосферой уюта и предчувствием чуда", – пишут в сообщении.
Расписание рейсов и цены
Старт рейсов запланирован на 26 декабря. В январе сначала будут летать еженедельно, а с 15 января и в феврале – по субботам.
Цена на билет туда и обратно:
- без багажа – от 5795 грн
- с багажом – от 7395 грн
О въезде в Австрию
Для въезда в Австрию гражданам Украины, за исключением детей, которым не исполнилось 12 лет, необходимо выполнить одно из требований на выбор и иметь:
- сертификат о вакцинации признанной вакциной английском или немецком языке, при условии, что прошло не менее 14 дней и не более 270 дней с даты завершения полной схемы вакцинации (если предусмотрено введение нескольких доз, то такой датой является введения последней дозы вакцины);
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда и отбытия 10-дневного самоизоляции;
- отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда и отбытия 10-дневного самоизоляции;
- подтверждение о выздоровлении, если от даты заражения прошло не более 180 дней, или справка о наличии антител, действительна в течение 90 дней после анализа;
- заполненную до въезда в страну анкету (PTC) для тех, кто для въезда предоставляет документы о тестировании на Covid-19 или подтверждение о выздоровлении/справка о наличии антител.
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