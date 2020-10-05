"Следующий шаг – метро на Троещину": Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, подходит к завершению.

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Об этом городской голова рассказал на видео, размещенном в телеграм-канале КМДА.

"Сейчас сделано освещение, установили ванты и следующим шагом является опускания моста в проектное положение", – сказал мэр.

Кличко добавил, что до конца года планируют запустить транспортное сообщение между левым и правым берегом.

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"И следующий шаг – строительство метро на Троещину", – пообещал глава Киева.

Кличко осветил Подольско-Воскресенский мост

Отметим, строительство Подольского моста тянется уже больше 15 лет, вокруг него уже возникало несколько скандалов.

К примеру, в июле в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен. Через месяц неизвестные молодые люди украли с мостового перехода новые немецкие тросы.

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