Смерть бумажных билетов в транспорте Киева. Как теперь оплачивать проезд

На Борщаговской линии скоростного трамвая перестали продавать бумажные билеты, которые нужно было компостировать. Это связано с внедрением в столице автоматической системы оплаты проезда по единому билету.

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В объявлениях от "Киевпастранса" сообщается, что с 1 декабря оплата проезда на Бощагоской линии скоростного трамвая осуществляется только при помощи Kyiv Smart Card, разового QR-билета (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки.

Купить е-билет можно в Т-киосках, терминалах самообслуживания и в кассах Киевского метрополитена.

"Мы перестали продавать бумажные билеты на Борщаговской линии скоростного трамвая. Это связано с переходом на единый электронный билет. В городской электричке, киевском фуникулере и на Борщаговском скоростном трамвае продажа старых бумажных билетов прекращена. Продаются только бумажные QR-билеты и е-билет", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

На предприятии поясняют, что киевляне, которые заранее запаслись старыми одноразовыми бумажными билетами, могут использовать их для проезда до конца года. После Нового года проезд по старым билетам будет запрещен.

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Ранее мы писали, что один из самых распространенных способов оплаты – это бесконтактные банковские карты и гаджеты с технологией NFC.

Напомним, что закон о едином электронном билете Верховная Рада приняла еще в 2017 г., таким образом поддержав его внедрение в украинскую транспортную систему.

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