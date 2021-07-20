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Сначала потоп, теперь – толпа. В киевском метрополитене собралась огромная очередь (видео)

20 июля 2021 9:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице утром 20 июля образовалась большая очередь из пассажиров метрополитена

Толпа в метро Киева. Коллаж "Сегодня"

Толпа в метро Киева. Коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене на станции "Академгородок" после вчерашнего потопа образовалась большая очередь из людей.

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Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".

Много людей собрались в вестибюле возле турникетов. Пока не известно, что стало причиной столпотворения.

Отметим, вчера из-за мощного ливня станцию метро затопило. Там просто хлынули потоки воды в кассовый зал станции – вестибюль №1 временно закрыли на вход и выход. Когда откачали воду, метро снова открыли.

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Напомним, также 19 июля затопило станцию "Берестейская" – в Сети появилось видео изнутри. В вестибюле стояла вода – сотрудники метрополитена в отличительных жилетах пытались ее убрать. Всех пассажиров эвакуировали.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.

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