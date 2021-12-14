Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Киев замер в пробках из-за снега и ДТП – как объехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 08:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самая сложная ситуация в направлении центра города
Утром столица остановилась в длинных пробках.
Утром столица остановилась в длинных пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 14 декабря в Киеве начал падать снег и значительно усложнилась ситуация на дорогах. В столице образовались многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google карт.

Реклама

Ситуация на левом берегу

Там пробки образовались на подъездах ко всем мостам в направлении центра города. Также движение затруднено на бульваре Перова, улице Миропольской, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Броварском, Николая Бажана, а также на Харьковском шоссе.

Реклама

Ситуация на правом берегу

  • Оболонь – пробки образовались на улице Богатырская, Маршала Тимошенко, Оболонском проспекте, Минском проспекте.
  • Святошино – автомобили стоят по проспекту Победы, улицам Ивана Крамского, Святошинской, Депутатской.
  • Борщаговка – усложненное движение по проспекту Леся Курбаса, бульвару Кольцову.
  • Шулявка – заторы наблюдаются в районе Индустриального путепровода, на проспекте Любомира Гузара, улице Вадима Гетьмана.
  • Соломенский район – стоит улица Народного Ополчения, Воздухофлотский проспект, проспект Валерия Лобановского.
  • Центр – самая сложная ситуация на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, частично по улице Крещатик.

Реклама

Также на Google картах отражено, что с утра в столице произошло около 15 ДТП.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 489

заболело за неделю в Киeвe

-12%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять