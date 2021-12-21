Снегопад парализовал столицу. Из-за непогоды в Киев не будут пускать грузовики

Из-за усложнение погодных условий в Киев сегодня не будут пускать грузовики. Ограничение начнет действовать вечером 21 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
На сколько запретят въезд грузовиков
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.
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Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
О снятии ограничения будет уведомлено отдельно.
"Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", – говорится в сообщении.
Непогода в Киеве
Снежить начало вчера вечером. С начала осадков в столице задействовали около 5000 работников коммунальных служб.
Также последствия снегопада преодолевали более 600 единиц техники.
Советы водителям
Водителям напоминают, что в период ухудшения погодных условий нельзя оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.
Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.
Раньше мы писали:
- 20 декабря в Киеве из-за снегопадов некоторые виды транспорта в столице остановились, поэтому люди вынуждены были пересесть на метро, где образовались огромные очереди.
- Из-за непогоды в столице резко подскочили цены на такси. Так, цена такси с правого на левый берег в популярных такси-сервисах колеблется от 490 до 850 гривен.