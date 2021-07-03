Снова "морозят" грунт? Над станцией киевского метро начали очередную стройку: что происходит (фото)

Фото: коллаж "Сегодня"

Станция метро "Осокорки" снова в центре внимания. Местные жители возмутились строительством, которое активизировалось возле станции метро и на транспортной развязке по проспекту Бажана. Люди пишут, что работы тут ведутся очень активно.

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Сайт "Сегодня" выяснял, что происходит возле важного транспортного узла и чем это может грозить пассажирам.

Работы тут ведутся уже 1,5 года. Часть территории возле путепровода над проспектом Бажана обнесли высоким забором с логотипом "Киевметростроя".

Фото: коллаж "Сегодня"

Реконструкция теплотрассы?

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Все это время местные жители не могут пользоваться подземным переходом, по которому ранее добирались к станции метро от жилых домов – он закрыт. Люди идут к метро вдоль забора или пользуются лестницей возле путепровода.

Фото: коллаж "Сегодня"

На информационном щите указано, что на этом участке выполняются работы по "реконструкции путем перекладки теплосети".

"Странная реконструкция теплосети. И странно, что сейчас на строительной площадке очень много бетономешалок, которые заливают там бетон. Все выглядит, как заливка фундамента под будущее здание. Когда-то над станцией метро "Героев Днепра" тоже проводились хитромудрые работы, которые чиновники от КГГА называли "укреплением грунтов". Это закончилось строительством над станцией метро трехэтажного ТЦ. Видимо, такой же сценарий разыгрывается и на "Осокорках". И эта "перекладка теплотрассы" окажется очередным никому не нужным ТРЦ возле метро, если станция от этого строительства не пострадает", – рассказывает нам местный житель Сергей Радченко.

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"С их стороны все логично: работы метробуда закончились в 1 квартале этого года. Табличку не убрали для прикрытия очередного ТЦ", – пишет киевлянка Виктория Ушакова.

"Изучайте паспорт объекта!"

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Отметим, на информационном щите указано, что завершить работы по перекладыванию теплосетей должны в первом квартале этого года.

Фото: коллаж "Сегодня"

Как известно, первый квартал давно закончился, а заливка бетоном фундаментов тут в самом разгаре. Кстати, строители, которые работают за забором, общаться наотрез отказываются и не говорят от какой организации выполняют работы.

Реклама Фото: коллаж "Сегодня"

Мы обратились за разъяснениями по указанным на информационном щите телефонам, в частности к специалисту, который ведет авторский надзор.

"У нас есть вся разрешительная документация и есть проект, авторский надзор ведется. Больше информация я вам не скажу – это не ваше дело. Есть паспорт объекта – изучайте его", – заявил нам Максим Шаповалов, который ведет авторский надзор за строительством.

Он отказался пояснить почему на паспорте объекта указано, что работы будут закончены в первом квартале 2021 года, но они до сих пор ведутся. Также он не смог пояснить, что за объект строится возле станции метро "Осокорки". Мол, вся информация у заказчика работ.

Фото: коллаж "Сегодня"

Станция не рухнет

Что касается позиции Киевского метрополитена, то в подземке подтверждают, что возле станции метро "Осокорки" стоит забор "Киевметростроя", а работы проводятся не на земле метрополитена.

"Это не наша территория. И работы, которые проводятся возле станции метро "Осокорки", не имеют к нам никакого отношения. В данном случае "Киевметрострой", как частная, коммерческая компания, имеет право в качестве подрядчика выполнять работы. Их сотрудники, например, строят коллекторы для "Киевводоканала", помогают и другим предприятиям, например, "Киевтеплоэнерго". Все что нам известно – забор "Киевметростроя", но мы к этому не имеем никакого отношения", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Фото: коллаж "Сегодня"

В чистом поле

Станция метро "Осокорки" была открыта 30 декабря 1992 года.

Тип станции – односводчатая, мелкого заложения.

Архитектор – Анатолий Крушинский.

Художники – Александр Бородай, Александр Бабак.

Про эту станцию киевляне говорили – "Построена в чистом поле". Для Киева это был беспрецедентный случай, когда станция метро появилась в средине жилого массива с опережением его основной застройки. Увы, за годы все кардинально изменилось, и строят уже над самой станцией.

Фото: коллаж "Сегодня"

Пережила пожар

"Осокорки" отличались в скромности оформления. На железобетонном своде станции был установлен матовый светильник в виде беспрерывной световой линии, который стал изюминкой станции. 14 марта 2012 года на станции произошло чрезвычайное происшествие – от короткого замыкания под сводом загорелся светильник, который был сделан из горючего пластика, и выгорел полностью. Благо от пожара никто из пассажиров не пострадал. Станцию отмывали от копоти больше суток, а систему освещения полностью заменили.

Фото: коллаж "Сегодня"

Фонтаны и сквозняки

Платформу станции украшали два больших камня со встроенными в них небольшими фонтанчиками. Увы, сами фонтанчики практически никогда не работали. В средине 2000-х годов их демонтировали.

Фото: коллаж "Сегодня"

От других станций "Осокорки" отличаются тем, что кассовые залы необычно развернуты выходами в сторону платформ, а подземные переходы, которые ведут к станции, находятся между вестибюлями и платформой, и имеют большие окна в сторону станции. Как поясняли архитекторы, такая структура станции сделана специально, чтобы уменьшить сквозняки в вестибюлях станции.

В 2018 году на станции метро "Осокорки" появился масштабный мурал, который три месяца рисовали известные во всем мире художники. Работа обошлась более чем в 3,6 миллиона гривен, а Киевский метрополитен получил новую подземную художественную галерею.

Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.