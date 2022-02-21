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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Снова сбой? В Киеве изменится движение трамваев – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 14:23
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Коммунальщики проведут ремонт трамвайных путей в Дарницком районе
В столице изменится движение транспорта
В столице изменится движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 22 февраля будет изменен маршрут трамваев № 8К. Коммунальщики будут проводить ремонт трамвайных путей по ул. А. Ахматовой.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, с 00:01 до 05:25 движение трамваев по ул. А. Ахматовой будет закрыто.

Движение трамваев маршрута № 8К будет временно организовано:

"Дарницкое ТРЕД – ст. м. "Бориспольская".

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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  • от Дарницкого ТРЕД: 23:00, 23:20;
  • от ст. м. "Позняки": 23:40, 23:59.

Отметим, что в 05:25 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

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