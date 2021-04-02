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Спецпропуск в транспорт Киева: как выглядит и как воспользоваться

2 апреля, 13:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С 5 апреля попасть в транспорт можно будет исключительно при наличии спецпропуска

Стало известно, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт Киева, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

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Их показал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска.

"Подчеркиваю, спецпропуска – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это – медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", – сказал Виталий Кличко и заметил, что порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА.

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Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч.

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"Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому наша главная задача – обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы", - добавил мэр.

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Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением – 50% от технической характеристики транспортного средства.

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Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам.

Ранее мы писали, что киевляне 2 марта под КГГА требовали не останавливать общественный транспорт на период карантина.

Напомним, мы писали – как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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Источник: Сегодня

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