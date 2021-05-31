В киевском метрополитене – снова давки на станциях. В чем причина?

На станции метро "Теремки" десятки пассажиров пытаясь как можно быстрее попасть в подземку создали на входе толпу

В Киевском метрополитене прокомментировали утреннее столпотворение пассажиров на станции "Теремки". Здесь люди пытались попасть в подземку и создали довольно большую толпу на входе.

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В метрополитене говорят, что на станции "Теремки" сбоев в работе не было и давки тоже не наблюдалось.

"В утренние пиковые часы, когда возрастает пассажиропоток у нас продолжают действовать ограничения при входе на станции – карантинные мероприятия продолжают действовать в метро и их никто не отменял. На опубликованные фото я не вижу давки – люди просто заходят по очереди на станцию, все в масках. Единственное, тут люди не соблюдают безопасную дистанцию. Мы призываем их это делать. Понятно, что утром все спешат и прижимаются друг другу, но делать так нельзя", - рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Она добавляет, что статистика по коронавирусу позитивная

"Ситуация явно улучшается, но я бы не рекомендовала пассажирам игнорировать соблюдения безопасной дистанции. Ограничения на вход будут продолжаться в подземке, а именно при увеличении пассажиропотока в утренние и вечерние часы. Мы призываем пассажиров пользоваться подземкой в межпиковые часы. А тем, кто едет в час-пик добавить в свой график лишние пять минут. Вы просто можете подождать в стороне, пока исчезнет очередь на входных дверях и безопасно зайдете на станцию", - советует Наталья Макогон.

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Подобные столпотворения из пассажиров возникают на станциях "Черниговская", "Лесная", "Теремки", "Житомирская", "Академгородок", "Позняки". Там, где значительно больше пассажиропоток.

В подземке просят пассажиров оплачивать проезд бесконтактно, чтобы не образовывались большие очереди в кассы. Именно из-за этого в подземке закрывают большее количество дверей на вход.

Ранее мы сообщали, что проезд в киевском метро в скором времени подорожает. Власти уже не скрывают, что это произойдет. Но точную дату и новую стоимость проезда пока не называют, ссылаясь на то, что нужно посчитать себестоимость поездки и сформировать обоснованную цену.