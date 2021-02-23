Столпотворение в метро на "Лукьяновской": что случилось (фото, видео)

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" сегодня собралась толпа пассажиров.
Об этом сообщают Киев Сейчас в Telegram.
Пользователи Сети выложили в фото и видео, на которых видно, что людей достаточно много.
"Здесь ремонтируют эскалаторы", – пишут в соцсети.
Как сообщали в КГГА, на станции метро "Лукьяновская" проведут капремонт всех четырех эскалаторов. Ремонт продлится до января 2022 года.
В ведомстве добавили, что только за первую половину февраля эскалаторы столичного метрополитена 73 раза останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров из-за их неосторожности. Еще 46 раз – из-за попадания посторонних предметов (монет, каблуков, одежды и т.д.). 27 остановок оборудования пассажиры сделали без необходимости.
Ранее мы писали, что на станции метро "Теремки" образовалась толкучка из пассажиров. Люди толпились возле дверей на входе в вестибюль станции.
Также мы писали, что столпотворение было на станции "Вокзальной".
Также напомним, в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте, на каких станциях их установят.
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