Столпотворение в метро на "Лукьяновской": что случилось (фото, видео)

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" сегодня собралась толпа пассажиров.

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Об этом сообщают Киев Сейчас в Telegram.

Пользователи Сети выложили в фото и видео, на которых видно, что людей достаточно много.

"Здесь ремонтируют эскалаторы", – пишут в соцсети.

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Как сообщали в КГГА, на станции метро "Лукьяновская" проведут капремонт всех четырех эскалаторов. Ремонт продлится до января 2022 года.

В ведомстве добавили, что только за первую половину февраля эскалаторы столичного метрополитена 73 раза останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров из-за их неосторожности. Еще 46 раз – из-за попадания посторонних предметов (монет, каблуков, одежды и т.д.). 27 остановок оборудования пассажиры сделали без необходимости.

Ранее мы писали, что на станции метро "Теремки" образовалась толкучка из пассажиров. Люди толпились возле дверей на входе в вестибюль станции.

Также мы писали, что столпотворение было на станции "Вокзальной".

Также напомним, в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте, на каких станциях их установят.

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