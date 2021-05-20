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Столпотворение в метро на "Позняках": что произошло (видео)

20 мая, 12:28

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На станции проводят замену турникетов на современные, один из вестибюлей не работает

Толпа пассажиров не могу попасть в метро на Позняках. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Толпа пассажиров не могу попасть в метро на Позняках. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киеве на станции метро "Позняки" сегодня собралась толпа пассажиров. Пользователи Сети выложили видео, на котором видно, что людей достаточно много.

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Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

Треш на "Позняках" продолжается уже третий день. Сегодня на вход были открыты одни двери. Идет установка новых турникетов на выходе к ТЦ "Пирамида".

толпа людей на Позняках

Установленные во время карантина новые турникеты часто зависают. Люди в толпе давят друг друга, чихают, ругаются.

"Позняки, день 3 – замена турникетов", – подписали видео в интернете.

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Киевляне возмущаются, почему нельзя было заменить оборудование ночью или в локдаун, когда пассажиропоток небольшой.

Ранее мы уже писали, что один из вестибюлей станции метро "Позняки" не будет работать с 18 по 22 мая из-за замены турникетов. Это не первая станция в столице, на которой произошла замена.

Напомним, что в Киеве женщина родила мальчика прямо в переходе возле станции метро.

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